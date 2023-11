Ești meteosensibil? Ce trebuie să faci Diferențele de temperatura in cursul aceleiași zile sau de la o zi la alta afecteaza anumite categorii de persoane. Așa spun multe studii. Dar tot studiile arata ca nu atat variațiile meteo cat lumina, mai precis reducerea zilelor insorite ne influențeaza fizic și psihic. Ce inseamna a fi meteosensibil? Meteosensibilitatea este o reacție a organismului la variațiile meteorologice atat pe plan fizic cat și psihic. Dintotdeauna corpul omului invața sa se adapteze la modificarile climei. Și se pare ca zilele intunecate, ca și celelalte fenomene naturale, ca umiditatea sau presiunea atmosferica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

