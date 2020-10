#Estetiqmakeover: nu lăsa cariera să stea în calea frumuseții In urma campaniei #EstetiqMakeover, 5 femei extraordinare au beneficiat de 2 luni de tratamente estetice faciale și corporale de ultima generație, aplicate in baza unui plan personalizat, realizat de o echipa multidisciplinara de medici și terapeuți cu experiența vasta in estetica. Una dintre caștigatoare este Georgiana Radu, 26 de ani. Georgiana este medic rezident chirurg și pentru ca ne-am dorit sa ii recompensam daruirea pentru profesie și grija fața de oameni, i-am oferit o vara de rasfaț. In urma diagnozei faciale, Dr. Cristina Cucu a stabilit un protocol de tratament care sa reechilibreze… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

