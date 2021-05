Este Ziua Românilor de Pretutindeni! Mesajul președintelui Klaus Iohannis Din 2015, Ziua Romanilor de Pretutindeni este sarbatorita in ultima duminica a lunii mai, respectiv in data 30 mai in 2021. Cuvantul „sarbatorit” este folosit retoric avand in vedere ca, anual, zeci, poate sute de romani, aleg sa plece la munca in strainatate și sa-și lase familiile in țara. Datele statistice citate de businessmagazin.ro arata ca, in fiecare an, peste 200.000 de romani pleaca din Romania, insa jumatate se si intorc „acasa” in aceeasi perioada. O statistica a numarului cetațenilor romani aflați in afara granițelor poate fi consultata AICI . Mesajul președintelui Klaus Iohannis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

