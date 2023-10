Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general de la Sepsi, Attila Hadnagy, i-a criticat in termeni duri pe jucatorii antrenați de Liviu Ciobotariu, dupa 0-3 cu CFR Cluj. Sepsi trece printr-o criza de forma, are 4 infrangeri la rand, cu CSU Craiova (1-2), FCSB (2-5), Farul (1-2) și CFR (0-3). Hadnagy arunca vina in carca jucatorilor,…

- Directorul medical al Spitalului Orasenesc Mioveni, Alex Iacobescu, afirma ca, daca preturile consumabilelor folosite in spitale vor continua sa creasca, in conditiile in care acestea au inregistrat deja majorari semnificative, este posibil sa se ajunga la o selectie a interventiilor chirurgicale.”In…

- Sepsi a remizat cu Bodo/Glimt, scor 2-2, in manșa tur a play-off-ului Conference League. Attila Hadnagy (42 de ani), directorul general al covasnenilor, s-a aratat increzator inainte de returul din Norvegia. Oficialul trupei din Sfantu Gheorghe crede ca Bodo/Glimt nu este o echipa de speriat, așa cum…

- Liviu Ciobotariu a declarat ca este nemultumit de joc dupa Dinamo – Sepsi, scor 0-3, din etapa a 3-a a Ligii 1. In schimb, Adnan Aganovic i-a cerut o prima de victorie patronului. Pavol Safranko (41), Alimi (83) si Aganovic (90+6) au marcat in poarta lui Dinamo si au dus-o pe Sepsi pe podiumul Ligii…

- Cristiano Bergodi a fost extrem de fericit dupa U Cluj – Rapid 0-3. Italianul a obtinut prima victorie dupa revenirea pe banca Rapidului. Marko Dugandzic, autogolul lui Vatajelu si reusita lui Papeau au stabilit scorul final in meciul cu Universitatea Cluj. Astfel, dupa remiza din prima etapa de pe…

- Liviu Ciobotariu s-a declarat multumit dupa ce echipa lui, Sepsi, a incheiat la egalitate, 0-0, meciul sustinut in deplasare cu Rapid. Antrenorul nu a vrut sa comenteze arbitrajul, dar a dat de inteles ca golul marcat de Marius Stefanescu a fost valabil. Liviu Ciobotariu, multumit dupa Rapid – Sepsi…

- Laszlo Dioszegi, anunț despre Cristiano Bergodi. Patronul celor de la Sepsi OSK a dezvaluit ca tehnicianul italian este noul antrenor al formației din Giulești. Oficialii din Giulești au fost nevoiți sa caute un nou antrenor, dupa ce Adrian Mutu a parasit echipa și s-a ințeles cu cei de la Neftci Baku.…

- Liviu Ciobotariu a fost euforic dupa ce Sepsi a invins-o pe Farul cu 1-0 in Supercupa Romaniei. Este primul trofeu din cariera de antrenor a lui Liviu Ciobotariu. Proaspatul antrenor al lui Sepsi si-a felicitat jucatorii si a spus ca spera ca formatia covasneana sa continue sa aiba rezultate bune. Liviu…