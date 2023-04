Stiri pe aceeasi tema

- Acumularea unei anumite proteine in creier este asociata cu anumite forme de boala Parkinson, a confirmat un studiu publicat joi, care ar putea deschide calea catre un diagnostic precoce al acestei afectiuni, transmite AFP.Prezenta in cantitate mare a alfa-sinucleinei in lichidul cefalorahidian este…

- In urmatorii cinci ani, pe piața ar putea sa apara pastilele capabile sa inverseze efectele imbatranirii, dupa cum susțin experții. Cercetarile in sume considerabile sunt susținute din fonduri alocate, in special, de miliardari din Silicon Valley. Ultimul pe lista este Sam Altman, care a finanțat, luna…

- Un bloc de apartamente s-a prabușit in noaptea de sambata, 8 aprilie spre duminica, 9 aprilie 2023, in centrul orașului Marsilia, a anunțat duminica primarul din Marsilia, Benoit Payan, adaugand ca cinci persoane care locuiau in cladirile invecinate au fost ranite in incident, noteaza midilibre.fr.…

- La 30 de ani de la inceputurile telefoniei mobile in Romania, aproximativ 300.000 de persoane nu au in prezent deloc acces la rețelele de voce sau date, pentru ca acestea nu acopera și zonele lor. In mod oficial, aproximativ 300.000 de romani (1,5% din populație) traiesc in zone fara acoperire din partea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca anumiti ministri sa fie schimbati in Guvern, la preluarea conducerii Executivului de catre PSD, amintind ca acordul politic prevede patru schimbari la rotativa. Ciolacu a spus ca rotatia PSD la guvernare va avea loc, dar nu stie daca va…

- Obezitatea provoaca leziuni la nivelul creierului comparabile cu cele observate in cazul persoanelor afectate de maladia Alzheimer precoce. Obezitatea este o boala care dezechilibreaza metabolismul, favorizand apariția diabetului de tip 2, dislipidemiei sau hipertensiunii. De asemenea, obezitatea are…