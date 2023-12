Este pompa de căldură soluția-minune pentru viitorul energiei? Ghid complet: costuri, plusuri, minusuri Pompa de caldura a ajuns la tot mai mare cautare in Romania, cu vanzari și de trei ori mai mari anul acesta, potrivit unor specialiști din piața. E un trend care se observa de ceva vreme și in alte parți ale Europei. In contextul crizei energetice și a prețurilor tot mai mari la facturi, pompele de caldura se arata drept o alternativa importanta la centralele pe gaz sau la sistemul de termoficare centralizat. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

