Este oficial: optiunile binare interzise din 2 iulie, CFD-urile restrictionate la 1 august

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca sambata, duminica si luni circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, respectiv 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa pe mai multe drumuri din tara.

- Capsunile sunt cele mai periculoase fructe, din punct de vedere al alergiilor. Sunt bogate in antioxidanti, insa, pe cat sunt de apetisante si gustoase, pe atat sunt de periculoase. Medicii nu recomanda capsuna in alimentatia copilului mai mic de un an, deoarece este un fruct cu un ridicat potential…

- Indiferent de rațiunile care au stat la baza interzicerii unor carți sau autori, cititorii au reușit, in toate epocile, sa „dejoace” intențiile cenzurii, astfel ca majoritatea carților interzise au ajuns, in cele din urma, in mainile iubitorilor de carte.

- Dupa o masa copioasa si un moment fabulos de karaoke, un dj a animat atmostera si lucrurile au devenit tot mai "incinse". Faimosii si Razboinicii au dansat lasciv, si-au aruncat priviri cu subinteles si si-au dat frau liber trairilor. EXATLON ROMANIA: Rasturnare de situatie, potentialul castigator…

- Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a convenit asupra masurilor privind oferirea de contracte financiare pentru diferența (CFD-uri) și de opțiuni binare catre investitorii individuali din Uniunea Europeana (UE).Masurile convenite cuprind: 1. Opțiuni binare…

- Autoritatile europene au decis interzicerea comercializarii sau distributiei de optiuni binare catre investitorii individuali si au restrictionat contractele financiare pentru diferenta, dupa ce au constatat ca mai mult de trei sferturi din jucatori pierd de la 1.600 de euro la 29.000 de euro.

- Frigul si zapada din ultimele saptamani au dat peste cap planurile agricultorilor galateni. Producatorii de castraveti din zona Matca spun ca prima recolta din acest an va aparea cu intarziere, probabil dupa Florii si Paste, iar rezutatele vor fi sub asteptari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Medicii si reprezentantii a peste 350 de organizatii non-guvernamentale cer inasprirea legii antifumat. Vor sa fie interzisa folosirea tigarilor care nu scot fum in spatiile inchise, asa cum se intampla de doi ani cu tigarile clasice.