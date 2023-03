Este oficial. Finanţare pentru modernizarea Spitalului de recuperare Borșa Administrația publica locala din Borșa dorește sa transforme unitatea medicala in cel mai mare spital de recuperare din Romania. Au fost demarate deja procedurile de transformare, iar acum este oficial. „Ne apucam de lucru la Spitalul de recuperare Borșa. Deocamdata incepem cu Studiul de Fezabilitate (SF) și Documentația de avizare a lucrarilor de Intervenții (DALI) […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

- La Spitalul de Recuperare Borșa vom avea un nou corp de cladire, conform anunțului facut de administrația locala. Primaria Borșa a anunțat ca „incepem cu Studiul de Fezabilitate (SF) și Documentația de avizare a lucrarilor de Intervenții (DALI) pentru care am primit o finanțare de 1,8 milioane de lei…

- Ministerul Dezvoltarii finanțeaza 12 noi investiții, in 10 localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a informat joi, 9 martie, Biroul de presa al instituției. "Proiectele, in valoare totala de 69.447.764 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de…

- Administrația publica locala din Borșa „a luat in vizor” un alt proiect aparent „mort” pe care dorește sa-l finalizeze. Dupa ce a transformat Partia Olimpica de Schi in vedeta stațiunilor de schi din Romania, Administrația Publica Locala dorește sa transforme unitatea medicala in cel mai mare spital…

