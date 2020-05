Stiri pe aceeasi tema

- 90,7% dintre oamenii care au murit din cauza COVID-19 aveau comorbiditați asociate, arata Institutul Național de Sanatate Publica intr-un raport publicat luni. 76% dintre decese au fost inregistrate la persoane de peste 60 de ani. Din cele 1.186 de decese inregistrate pana duminica, 58,7% au fost barbați,…

- Inca doua decese au fost inregistrate astazi, 20 mai, la bolnavi care au fost confirmați COVID-19. Un barbat, de 62 de ani, care suferea de boli cronice, a fost confirmat pozitiv pe 5 mai și o femeie, in varsta de 47 de ani, cu TBC pulmonar, a fost confirmata infectata pe 29 aprilie. Numarul deceselor…

- Alte 11 persoane confirmate cu noul coronavirus – majoritatea avand și alte afecțiuni – au murit in Romania. Oficial, numarul deceselor la persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 la nivel național a ajuns la 1.137. Grupul de Comunicare Strategica a transmis, marți seara, in baza datelor venite…

- 89,3% dintre persoanele infectate cu noul coronavirus care au murit aveau cel putin o comorbiditate, potrivit unui raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, in saptamana 4 – 10 mai, 37,5%…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost inregistrate doar 32 de cazuri noi de coronavirus. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, pana in momentul de fata in judetul Suceava au fost inregistrate 2.765 de cazuri de coronavirus. La raportarea de ieri erau 2.733 de persoane cu noul…