Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta vitamina are un rol foarte important asupra starii psihice și emoționale, spun medicii. Deficitul de vitamina D este cea mai slab diagnosticata și netratata carența nutriționala din lume.Studiile recente au aratat o prevalența ridicata a deficitului de vitamina D la pacienții cu tulburari…

- Vitamina D este foarte importanta pentru organism, in special pentru reglarea starii emoționale, dar nu numai. Este, de asemenea, importanta in fixarea calciului. Pe de alta parte, deficitul acestei vitamine este considerat cel mai slab diagnosticat.

- In Planul Național de Combatere și Control al Cancerului este prevazuta decontarea serviciilor de radioterapie avansata – stereotaxia. Dar ce este stereotaxia? Stereotaxia este un tip de radioterapie de tratament a cancerului in care se administreaza doze mari de iradiere, pe o zona restransa, cu mare…

- Purtatorul de cuvant al PSD , Lucian Romașcanu , a afirmat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca ministrul Familiei, Gabriela Firea , va trebui sa explice apropierea de Ștefan Godei, inculpat in dosarul „azilelor groazei” și „sa decida in consecința”. „Firea va trebui sa explice aceasta apropiere,…

- Politistii au gasit, marti, 25 de batrani cazati in conditii improprii intr-un centru din Sectorul 6, care nu ar fi autorizat. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, autoritatile au intervenit dupa ce au fost sesizate, prin apel la 112, cu privire la faptul ca, la o adresa din Sectorul 6, functioneaza…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a transmis duminica despre sezonul turistic ca litoralul este pregatit sa primeasca turisti. Daca ne dorim ca litoralul romanesc sa fie o optiune pentru turistii romani si straini trebuie ca impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat hotararea privind incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19. In aceste condiții inceteaza functionarea spitalelor/sectiilor dedicate pacientilor cu COVID-19, a centrelor de evaluare COVID-19, nu se vor…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dupa amiaza pe Autostrada A1, in dreptul localitații Dragomirești Vale, din județul Giurgiu. Cinci mașini au fost implicate in eveniment, un copil de 5 ani, alaturi de alți doi adulți, fiind transportați la spital. Accidentul s-a produs pe A1, in zona localitatii…