Stiri pe aceeasi tema

Zece partide neparlamentare s-au intalnit vineri, in stațiunea Olimp, la initiațiva Partidului Ecologist Roman.

- Desi este final de august la malul marii, vremea se va mentine calduroasa, caniculara in partea continentala a Dobrogei.Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura umezeala ITU va atinge, pe spatii relativ extinse, pragul critic de 80 de unitati. Anuntul meteorologilorPROGNOZA METEOROLOGICA…

- Zile caniculare la malul marii Meteorologii au emis cod galben de canicula si disconfort termic valabil de astazi de la ora 12:00 si pana maine seara la ora 21:00. In intervalul mentionat, in Dobrogea, valul de caldura va persista, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala…

- Partidul ii are ca membri fondatori pe europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragos Pislaru, Dacian Ciolos, Dragos Tudorache si Alin Mituta.Acestora li s au alaturat si alti parlamentari din fostul PLUS.Printre ei si deputatul de Constanta, Cristina Rizea, care va gestiona filiala de la malul marii aflata…

- Au inceput deja concertele pe Litoral, iar la unele dintre ele Mihai Traistariu e cap de afiș. Pentru Ego.ro, artistul din Constanța a spus cat caștiga acum, in plin sezon estival. E mulțumit de veniturile pe care le are acum, dupa pandemie. Luni la rand, Mihai Traistariu s-a plans ca nu ii ajung banii…

- sursa foto: TIFF Un nou festival de film organizat de TIFF va avea loc in aceasta vara la Constanța, pe malul marii. Sunscreen Sunscreen va avea proiecții in aer liber și in cinema, cine-concerte și ateliere, transmite Actual de Cluj. Orgaizatorii au anunțat prima ediție a Sunscreen Film & Arts Festival…