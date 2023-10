Stiri pe aceeasi tema

- Greu de crezut, dar e adevarat: Gherla are un locuitor care a implinit spectaculoasa varsta de 108 ani. La așa aniversare, a primit și un tort pe masura. Iosif Rus s-a nascut la scurt timp dupa inceputul primului razboi mondial, in 1915. In același an s-au nascut figuri celebre, ca regretații intrepreți…

- Bucurie mare in familia Gabrielei Cristea, care este in centrul atenției. Vedeta iși sarbatorește astazi ziua de naștere, ajungand la varsta de 49 de ani. Soțul ei i-a pregatit o surpriza chiar la miezul nopții, care a lasat-o fara cuvinte pe celebra prezentatoare TV. Cum a reușit sa o surprinda Tavi…

- Fostul președinte american Jimmy Carter implinește astazi varsta de 99 de ani. Democratul Jimmy Carter a fost președinte timp de un mandat, intre 1977 și 1981 și deține recordul de cei mai mulți ani traiți dupa parasirea Casei Albe.

- Cum a murit Dem Radulescu, celebru actor de comedie, teatru, film și televiziune, profesor la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din București. A fost și inca este unul dintre cei mai iubiți actori romani. Prima pasiune a lui Dem Radulescu, boxul Nascut pe data…

- Anamaria Prodan i-a transmis un mesaj special lui Laurențiu Reghecampf, in ziua in care fostul soț implinește 48 de ani. Laurențiu Reghecampf a decis sa rezilieze unilateral contractul cu CSU Craiova pentru a dat curs unei oferte pe care a primit-o din partea unei formații din prima liga din Arabia…

- O femeie din China a incasat timp de trei ani salarii de la 16 locuri de munca deodata, fara a se prezenta la vreunul din ele. Schema frauduloasa pe care a aplicat-o i-au adus venituri de 7 milioane de dolari. O femeie din China, cunoscuta doar cu pseudonimul Guan Yue, a fost demascata ca facind parte…

- Donarea de organe face minuni. O pacienta cu dublu transplant de ficat a adus pe lume primul ei copil. Este prima pacienta cu doua operații atat de complicate care da viața mai departe. Tanara are 23 de ani și a nascut chiar de ziua ei in urma cu doua saptamani. Iar copilul poarta numele medicului care…