„Este înghețată stepa și e mai ușor de deplasat armamentul”. Ucraina, o analiză logistică Costin Ciobanu, analist de politica externa, a comentat cel mai arzator subiect in momentul de fața: tensiunile de la granița cu Ucraina. Analistul a explicat ca, in comparație cu aprilie 2021, acum „ingrijorarea este mult mai mare”. „Sunt foarte multe evaluari. Am vazut din partea americana ca unii analiști de politica externa spun ca, pe o scala de la 1 la 10, am fi undeva la 8. Ceea ce putem sa spunem in acest moment este ca ingrijorarea este foarte mare, iar acest desant diplomatic pe care-l vedem in ultimele zile, in ultimele saptamani certifica preocuparea care exista. In mod cert, comparativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

