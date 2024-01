Stiri pe aceeasi tema

- Risc important de avalanșa in Fagaraș In Romania, riscul de avalanse a crescut la gradul 4, pe o scara de la 1 la 5, in Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine. Vizata este si zona turistica Balea Lac, unde e cel mai mare strat de zapada din tara, de 127 de centimetri. In […] Articolul Risc…

- Polițiști de la Serviciul Județean Anticorupție Brașov au fost sesizați de catre un agent de la Poliția Stațiunii Poiana Brașov despre faptul ca, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu impreuna cu un coleg jandarm, un șofer de 28 de ani le-a oferit 200 de euro pentru a nu fi testat…

- Centrul Meteorologic Transilvania Sud a avertizat duminica, 7 ianuarie, ca exista risc de gradul trei, pe o scara de la unu la cinci, adica insemnat, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, Bucegi, Rodnei, Calimani-Bistritei, Tarcu-Godeanu, Parang.In muntii Ceahlau…

- "Stratul de zapada este prezent atat in zonele inalte, cat si in cele mai joase si in mare parte stabilizat. In urmatoarele 48 de ore sunt asteptate ninsori local insemnate cantitativ, ce vor depune pe alocuri 20-30 cm de zapada proaspata si fara coerenta cu stratul actual. Vantul intens va spulbera…

- E risc mare de avalanșa la peste 1.800 m in Munții Fagaraș și Parang, informeaza Rador Radio Romania.Meteorologii sibieni avertizeaza ca temperaturile ridicate vor favoriza topirea zapezii recent depuse. Cel mai mare strat de zapada masurat la o stație meteo montana e de 84 cm la Balea Lac,…

- Este risc mare de producere de avalanșe de gradul 4, pe o scara de la 1 la 5, in Munții Fagaraș, Parang și Țarcu, la peste 1.800 de metri altitudine. In urma ninsorilor abundente din ultima perioada și a viscolului s-au format numeroase placi de zapada și troiene care pe alocuri depașesc chiar și doi…

- Socrii edilului din Baia Mare, Claudia și Petru Gliga, au primit mandate de arestare pentru 30 de zile, in urma audierilor de la Tribunalul Targu Mureș, dupa ce au fost surprinși in flagrant in timp ce ofereau mita mamei judecatoarei care trebuie sa dea sentința in dosarul de corupție care-l vizeaza…

- Etapa a 5-a a Diviziei A1 de volei feminin va incepe vineri, 3 noiembrie, cu meciurile: FC Argeș Pitești – CSM București (de la ora 16:00) și CSU Medicina Tg.Mureș – Volei Alba Blaj (de la ora 18:00), partida ce va fi gazduita de Sala de Sport „Dr. Pongracz Anton" din campusul UMFST Tg.Mureș. Sambata,…