Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a evitat, luni, sa prezinte un termen clar pentru finalizarea magistralei de metrou M5, insa a dat asigurari ca acest lucru va avea loc in cursul acestui an. „Cine se frige cu ciorba,...

- Premierul Ludovic Orban a fost in inspecție pe șantierul magistralei 5 din Drumul Taberei. Orban a anunțat aici dotari noi, care nu exista in alte stații de metrou. "Dezvoltarea metroului a reprezentat și reprezinta o prioritate pentru mine. Cat am fost ministru, am reluat investiții la tronsonul…

- Ludovic Orban a facut, luni, o inspecție la Magistrala 5 de metrou, din Drumul Taberei, care ar fi trebuit sa fie gata luna aceasta, dar a carei inaugurare s-a amanat din nou. Premierul a vrut sa mearga cu metroul pe noua magistrala, ca sa vada toate stațiile, dar a avut și curiozitatea de a vedea…

- La opt ani dupa inceperea lucrarilor, au avut loc primele teste la metroul din Drumul Taberei, pe Magistrala 5. In imaginile obținute in exclusivitate de Club Feroviar se pot observa primele trenuri care circula, fara calatori, pe aceasta magistrala. Ultimul termen avansat de autoritați pentru punerea…

- La opt ani dupa inceperea lucrarilor, au avut loc primele teste la metroul din Drumul Taberei, pe Magistrala 5. In imaginile obținute in exclusivitate de Club Feroviar se pot observa primele trenuri care circula, fara calatori, pe aceasta magistrala. Pe 28 mai, oficialii Metrorex au anunțat…

- Dorul relaxarii l-a dus si premierul Romaniei. Ludovic Orban a fost surprins, seara trecuta, la mai multe terase din Centrul Vechi al Capitalei. Patru localuri, mai exact, a bifat Orban, impreuna cu seful Cancelariei, Ionel Danca, si cu Andi Manciu. Premierul a declarat ca a iesit in oras la invitatia…

- In anul 2018, Profit.ro a anunțat faptul ca Metrorex pregatește impreuna cu grupul francez Vinci, ca proiect-pilot, montarea de uși culisante pe peronul stației Piața Victoriei 1, dupa ce o tanara a murit dupa ce a fost impinsa in fața unei garnituri de metrou. Ușile portpalier funcționeaza ca un…

- „Termenul de 30 iunie ramane un termen asumat de catre antreprenor pentru punerea in circulație cu calatori a acestei magistrale de metrou!”, susține ministrul Transporturilor, Lucian Bode, dupa o vizita pe șantierul Magistralei 5 impreuna cu premierul Ludovic Orban. Lucrarile, incepute in 2011, ar…