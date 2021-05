Este bun turmericul pentru boala Alzheimer? Iată ce spun cercetorii Alzheimer este o boala neurologica grava, ireversibila, care afecteaza persoanele peste 60 ani și care se manifesta prin probleme de memorie și de comportament. Lipsa unui tratament eficient in ameliorarea bolii, a determinat cercetatorii sa caute soluții in remediile naturale. Astfel, s-au efectuat numeroase studii cu scopul de a examina beneficiile turmericului și rolul acestuia in tratamentul bolii Alzheimer. Afla cum anume poate ajuta turmericul in prevenirea și ameliorarea bolii Alzheimer. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

