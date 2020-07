Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus, Belarusul a sarbatorit „Ziua Victoriei” cu o parada miliara de amploare pe strazile din Minsk. Autoritațile din Belarus nu au luat masuri impotriva COVID-19, iar activitațile continua sa iși urmeze cursul firesc. Pe 9 mai, ziua in care țarile din fostul bloc sovietic…

- Parchetul Judecatoriei Urziceni a deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele lui Viorel Catarama. Omul de afaceri care a vrut sa cumpere clubul Dinamo a mers in comuna Barbulești, din județul Ialomița, cu gandul de a se imbolnavi deliberat cu COVID-19. Viorel Catarama a…

- "In urma cu aproape o saptamana, clubul Universitatea Craiova a incheiat in mod amiabil relatiile contractuale cu antrenorul principal Corneliu Papura. Pentru a nu perturba activitatea clubului, am preferat sa tinem aceasta informatie confidentiala. In acest moment suntem in procedura pentru…

- Aglomerație de nedescris in Sectorul 2 al Capitalei, in cartierul Iancului. Zeci de mașini au fost surprinse in trafic, in zona Liceului Iulia Hașdeu, in aceasta dimineața, formand o aglomerație uriașa....

- ACUZATII… In plina pandemie de coronavirus, cand orice interventie chirurgicala scade sistemul imunitar al pacientului, un medic chirurg din Husi opereaza pe banda rulanta, chiar daca, spun apartinatorii unor bolnavi, situatia nu impune acest lucru. Rudele unei paciente in varsta de 42 de ani il acuza…

- In plina pandemie de coronavirus, casierii scaneaza kilometri de produse si interactioneaza cu mii de clienti zilnic. Ca masuri de protejare a lor, patronii au instalat ecrane transparente intre casieri si clienti, dar riscul contaminarii ramane.

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Craiova si procurorii DIICOT au reusit sa destructureze un grup infractional specializat in traficul de migranti. Patru romani si un bulgar au fost prinsi cand incercau sa duca in Germania doi cetateni turci.

- Vladuța Lupau și fotbalistul Adi Rus sunt casatoriți la Starea Civila, iar la finele acestei luni trebuiau sa faca și ceremonia religioasa, dar și marea petrecere. Avand in vedere restricțiile in ceea ce privesc ceremoniile, unde nu pot participa mai mult de 8 persoane, cei doi au decis sa amane petrecerea.…