Stiri pe aceeasi tema

- Coca-Cola a preluat producatorul de bauturi pentru sportivi Bodyarmor, pentru 5,6 miliarde de dolari, cea mai mare achizitie a unui brand efectuata vreodata de companie, transmite Reuters. In 2018, gigantul producator de bauturi a cumparat o participatie de 15% la Bodyarmor, devenind al doilea…

- Franklin Templeton a anuntat luni ca va plati 1,75 miliarde de dolari in numerar pentru cumpararea firmei de investitii Lexington Partners, cunoscuta pentru achizitionarea de participatii in fondurile de private equity, transmite Reuters. Tranzactia vine dupa ce piata de capital a devenit…

- Gigantul Coca-Cola Co. este aproape de un acord de preluare a tuturor actiunilor la BodyArmor pentru 5,6 miliarde de dolari, in urma unei tranzactii care evalueaza producatorul de bauturi sportive la aproximativ opt miliarde de dolari, informeaza un articol publicat in The Wall Street Journal, preluat…

- Exact ca și in 2020, Toyota ramane cel mai valoros brand auto, potrivit clasamentului Interbrand - Best Global Brands 2021. Valoarea estimata a constructorului nipon de automobile este de 54.1 miliarde de dolari, o creștere de 5% comparativ cu anul trecut. La general, Toyota se poziționeaza pe poziția…

- LG Electronics a acceptat sa plateasca 1,9 miliarde dolari companiei auto americane General Motors (GM), ca urmare a costurilor determinate de chemarea la revizie a modelului electric Chevrolet Bolt EV, ale carui baterii fabricate de firma sud-coreeana prezinta defecte si au provocat incendii la…

- Producatorul de cipuri Qualcomm si SSW Partners au ajuns la un acord definitiv pentru preluarea grupului suedez de tehnologie destinata sectorului auto Veoneer, pentru 4,5 miliarde de dolari, a anuntat luni compania suedeza, transmite Reuters. Expertiza Veoneer in fabricarea sistemelor de…

- Nvidia a solicitat miercuri acordul antitrust la Uniunii Europene pentru preluarea producatorului britanic de cipuri Arm, o tranzactie in valoare de 54 de miliarde de dolari, potrivit unui document depus la Comisia Europeana, fiind probabil ca autoritatile europene de reglementare sa exprime ingrijorari…

- Preluarea preconizata de Nvidia a producatorului britanic de cipuri ARM, pentru 40 de miliarde de dolari, a intampinat vineri o piedica majora, autoritatea de reglementare din Marea Britanie solicitand o investigatie aprofundata pentru ca ar putea afecta concurenta si slabi producatorii rivali, transmite…