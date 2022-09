Este adevărat că Regina Elisabeta a II-a iubea vinurile românești? Nu știm precis, dar povestea merge mai departe… „De ani buni, mai precis de vreo 16 ani, regina Elisabeta a II-a a Marii Britatii bea numai vin romanesc și nu ascundea faptul ca este indragostita de el! Prima sticla i-a fost adusa de prințul Charles exact acum 16 ani”, nota in 2017 Gazeta Oltului. O informație care s-a rostogolit pe net, de-a lungul timpului, ca vantul, transformandu-se intr-un fel de legenda urbana. Regina se pare ca era de parere ca una dintre cauzele longevitații și a starii sale bune de sanatate este vinul romanesc. Așa ca, potrivit sursei menționate, in fiecare zi dupa micul dejun savura un pahar de Feteasca Neagra,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- La casa din satul Viscri, in care actualul Rege Charles al III-lea a locuit cand a venit in vizite in Romania, a fost afisat un mesaj de doliu, dupa anuntul decesului Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Noul rege al Marii Britanii va continua sa fie interesat de Romania la fel ca inainte, considera Eugen Vaida, președintele Fundației Prințului Charles. Suveranul are aici doua proprietați, la Viscri (Brașov) și in Valea Zalanului (Covasna).

- Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, este profund legat de Romania. Are proprietați in Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului in Romania, facand din satul Viscri un adevarat brand. Charles a venit adesea in Romania, ultima data chiar in acest…

- Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, este profund legat de Romania, nu numai prin legaturile sale de sange, ci și prin atașamentul fața de natura și arhitectura rurala autentica de aici. Are proprietați in Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului…

- Dupa decesul reginei Elisabeta a II-a, prințul Charles a devenit oficial noul monarh. Nu au fost facute publice detalii oficiale despre ceea ce se va intampla in zilele urmatoare, dar se anticipeaza ca reginei i se va face o inmormantare de stat completa, așa cum este tradițional pentru a marca moartea…

