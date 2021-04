Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali reuniți ieri, 19 aprilie 2021, in ședința extraordinara, au votat in unanimitate proiectul de buget al Municipiului Aiud pentru anul 2021. Banii destinați dezvoltarii Aiudului vor merge spre numeroase proiecte importante care urmaresc creșterea calitații vieții. Iata cateva dintre…

- Grofii inchipuiți de la Primaria Carei ascund de ochii platitorilor de taxe și impozite nu doar CV-urile lor ci și achizițiile publice și caștigurile dobandite de unii angajați. Prefectura, Guvernul și alte autoritați nu au nimic impotriva. Organizația guvernamentala care este Primaria Carei nu se…

- Consilierii județeni au votat pentru repartizarea sumei de 11.757.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene. Banii sunt destinați reparațiilor și intreținerii drumurilor județene și...

- Consilierii județeni s-au intrunit azi in ședința extraordinara pentru a aproba imparțirea banilor e la CJ BN catre primarii. Inca de ieri, primarii liberali s-au plans online ca primesc bani mai puțini, comparativ cu primariile PSD. Radu Moldovan a explicat azi ca a echilibrat bugetele, primariile…

- Prima decizie in instanța, in cazul hotararii votate in bloc de grupul PNL-USR PLUS, prin care mare parte din excedentul bugetar fusese transformat in 30.000 de vouchere cadou a cate 200 de lei fiecare. Tribunalul Vrancea a dat dreptate grupului PSD din Consiliul Local Focșani, care solicitase suspendarea…

- Consilierii locali au aprobat, in Adunarea Generala a Acționarilor Colterm, un plan de restructurare pentru reeșalonarea datoriilor societații catre ANAF, in valoare de 110 milioane de lei. Pentru a face acest lucru e nevoie insa de 10 milioane de lei, datorii adunate in șase luni. Banii ar trebui sa…

- Drumul spre Jelna s-a surpat in urma precipitațiilor din mai 2019. Administrația locala, la propunerea proiectantului, vrea sa rezolve și problema alunecarilor de teren de pe Valea Jelnei odata cu reabilitarea drumului. Daca iși vor da acordul consilierii locali, totul ar trebui sa fie „ca nou” la finele…

