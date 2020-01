Stiri pe aceeasi tema

- Portarul echipei FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, va fi indisponibil zece zile. El va rata derbiul cu Espanol, dar si Supercupa Spaniei, informeaza News.ro.Ter Stegen sufera de o tendinopatie la genunchiul drept, a anuntat antrenorul Ernesto Valverde.FC Barcelona o întâlneste…

- Barcelona a remizat cu Real Madrid, scor 0-0, iar starul Lionel Messi (32 de ani) nu a facut o partida grozava. E o mare surpriza. Leo Messi e golgeterul absolut in Clasico, avand 26 de reușite, dar capitanul Barcelonei nu a fost decisiv nici miercuri. A dat 46 de pase (40 in terenul advers), greșind…

- CFR Cluj și Rennes se infrunta joi, de la 19:55, in etapa cu numarul 4 a grupelor Europa League. Dan Petrescu (51 de ani) lauda evoluția cehilor de la Slavia Praga in grupele Ligii Campionilor. Vezi AICI programul etapei #4 din Europa LeagueVezi AICI clasamentul actualizat al grupelor Europa League…

- Argentinianului Marcelo Gallardo, 43 de ani, a cucerit zece trofee in cinci ani la River Plate și ii poate lua locul lui Valverde pe banca Barcelonei. Startul neașteptat de fragil al campioanei Spaniei, cu trei infrangeri (ultima, 1-3 pe terenul lui Levante) și un egal in șase deplasari in LaLiga, apararea…

- Gerard Pique (32 de ani) a declarat ca vestiarul Barcelonei il așteapta cu brațele deschise pe Neymar (28 de ani), fotbalistul transferat de PSG de la catalani in vara lui 2017. „Neymar inapoi la Barcelona? In fotbal se poate intampla orice. Noi i-am spus lui inainte sa se duca la PSG ca se indreapta…

- Real Madrid le-a predat o lecție de fotbal celor de la Leganes (ultima clasata), pe Santiago Bernabeu, în etapa a 11-a din LaLiga. Formația lui Zidane s-a impus cu 5-0 și se afla acum pe locul doi în clasament, la un punct în spatele liderului Barcelona. ​Golurile victoriei au…

- Barcelona a caștigat cu emoții duelul cu Slavia Praga, echipa lui Nicolae Stanciu, 2-1, in grupele Champions League. Dupa meci, jucatorii Barcelonei au plecat nervoși de la stadion și suparați de jocul prestat. In plus, catalanii au lasat dezastru in vestiarul de la Eden Arena. Presa din Spania a…

- ​Formatia Real Madrid a fost învinsa, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 1-0, de Mallorca, într-un meci din etapa a noua a campionatului Spaniei, potrivit News.ro. Golul a fost marcat de Lago Junior, în minutul 7.În minutul 74, de la madrileni a…