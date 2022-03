Eșecurile armatei ruse în războiul din Ucraina. Alexandru Grumaz: Nu se limitează numai la logistică! "Ceea ce se intampla nu merge asa cum au planificat rusii. Asta este foarte clar. Si asta nu inseamna ca ucrainieni castiga, nici nu inseamna ca infrangerea Rusiei este inevitabila, dar prin orice alta masura obiectiva pe care o vedem, razboiul din Ucraina merge rau pentru rusi si mai bine pentru ucrainieni. Conform planurilor initiale capturate, trebuia sa fie un razboi blitzkrieg, de 15 zile, pentru a prelua controlul Ucrainei. La nivel operational, capturarea rapida a Kievului a fost scopul principal. Se poate spune ca axele Crimeei si Donbasului se sprijina reciproc. Asta este adevarat. In… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Blindatele rusești se apropie de Kiev. Cea mai mare parte a forțelor terestre ruse se afla la aproximativ 25 de kilometri (15,5 mile) de centrul capitalei Ucrainei. Ultimele date privind poziția convoiului rusesc au fost prezentate de Ministerul britanic de Aparare, pe baza celei mai recente evaluari…

- Este neclar deocamdata cat de grava este amenințarea la adresa Kievului, un oficial american declarand ca unele elemente ale forțelor rusești au ajuns pana la 14-15 kilometri de oraș, scrie agenția Associated Press. Imaginile din satelit ale Maxar Technologies arata ca uriașul convoi militar de 64 de…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy, a anunțat ca ar exista posibilitatea de a discuta despre recunoașterea Crimeii. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, a spus ca autoritațile de la Kiev pot sa discute și sa caute un compromis cu privire la modul în care vor trai oamenii din…

- Stelian Tanase a condamnat refuzul NATO de a nu crea o zona ”no fly” deasupra Ucrainei spunand dand de ințeles ca totul este un circ, iar liderii europeni au deja pregatite discursurile lacrimogene la adresa cuceririi Ucrainei. ”ADIO ARME! Zelensky ieri a criticat sever NATO. Citez ” Refuzind sa infiinteze…

- UPDATE: Au aparut imagini cu bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei Ultimele informații arata ca rușii au ajuns in Odessa, la un pas de granița Romaniei. Vezi aici video. Scenes we would see in Syria are now taking place in Ukraine’s Kharkiv pic.twitter.com/JrLSrjS5wE — Ragip Soylu (@ragipsoylu) February…

- UPDATE: Au aparut imagini cu bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei Ultimele informații arata ca rușii au ajuns in Odessa, la un pas de granița Romaniei. Vezi aici video. Scenes we would see in Syria are now taking place in Ukraine’s Kharkiv pic.twitter.com/JrLSrjS5wE — Ragip Soylu (@ragipsoylu) February…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denuntat, marti, intr-discurs adresat natiunii, o incalcare a „suveranitatii si integritatii teritoriale” a Ucrainei dupa recunoasterea independentei celor doua „republici” separatiste Donbas de catre Moscova, de care el afirma ca „nu ii este frica”, scrie…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat luni ca tara sa este dispusa sa dialogheze cu Rusia, dar nu va tolera presiuni si va lupta daca este atacata, iar din punctul de vedere al Kievului agresiunea rusa se va incheia numai dupa ce Rusia isi va retrage toate trupele din Crimeea si…