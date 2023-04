Stiri pe aceeasi tema

- Fetele de la Politehnica au avut și ele o vinere a patimilor. Au jucat in sferturile Cupei la Giurgiu, in fața singurei echipe care a reușit sa-i marcheze gol in tot campionatul, Carmen București. Daca atunci in campionat, alb-violetele revenau spectaculos de la 0-2 la 3-2, astazi echipa din capitala…

- CSM Targoviște și CSM Lugoj sunt ultimele doua calificate in turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei feminin, competiție care va avea loc la Pitești, in zilele de 13 și 14 mai. Potrivit doarvolei.ro, la Targoviște, formația gazda, invingatoare in tur cu 3-1, s-a trezit condusa cu 2-0 la seturi…

- La inceputul saptamanii s-a stabilit ordinea meciurilor intre cele patru echipe din Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal feminin. Meciurile din semifinale, HC Dunarea Braila – CSM București și HC Gloria Bistrița 2018 – CSM Targu Jiu se vor juca pe 20 mai, iar pe 21 mai vor avea loc cele doua finale.…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, o va intalni pe HC Dunarea Braila in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Hotel Caro din Bucuresti.In cealalta semifinala, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud o va infrunta pe CSM Targu Jiu.Turneul Final 4 al…

- Rapid București a pierdut cu 24-29 prima manșa a barajului pentru accederea in „sferturile" Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul cu formația slovena Krim Mercator Ljubljana s-a disputat duminica, 19 martie, la Ljubljana (FOTO). Revanșa va avea loc duminica, 26 martie, de la ora 17:00, in Sala…

- Echipele CSM Bucuresti si Gloria Bistrita sunt primele semifinaliste ale Cupei Romaniei, dupa ce au eliminat joi, in sferturile competitiei, formatiile CSM Slatina, respectiv Stiinta Bucuresti, informeaza News.ro.CSM Bucuresti s-a impus, pe teren propriu, in fata echipei CSM Slatina, cu scorul de…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin are loc in intervalul 25-27 februarie, la „Sepsi Arena" din Sfantu Gheorghe, unde duminica, 26 februarie, s-au desfașurat semifinalele: FCC Baschet UAV Arad – Agronomia București 90-58 și ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – BC Sirius Mureșul Tg.-Mureș…

- Echipele CSM Bucuresti si Rapid Bucuresti vor fi adversare in turul doi al Cupei Romaniei la handbal feminin (optimile de finala), conform tragerii la sorti care a avut loc vineri, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…