- ACS Kids Tampa Brașov va primi sambata, de la ora 14:00, vizita celor de la SR Brașov, intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii a 3-a, Seria C5. Un derby ce se anunța spectaculos, la fel ca și intalnirile precedente. „Urșii” sunt foarte motivați sa iși treaca in cont un nou succes pe propriul teren. „Un…

- Formatia FCU Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, in Capitala, pe Dinamo Bucuresti. Disputa „deschide“ etapa a 17-a din Liga 1 si va fi arbitrata la centru de Adrian Viorel Cojocaru (Galati). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Vladimir Urzica (Piatra Neamt) si Florian Alexandru Visan (Galati),…

- Formația timișoreana Allover a lansat un single nou, piesa „As you live“ reprezentand o colaborare cu Cari Tibor și Luisa Cube, cea care a realizat o poveste video cat se poate de expresiva pentru aceasta melodie. Catalina Ciortea, Luca Dragu, David Mihai Popa – DMP, Bogdan Potra si Adam Suma – membrii…

- Adrian Mititelu (53 de ani), patronul FCU Craiova, a transmis un mesaj inaintea derby-ului cu CSU Craiova. Toate detaliile despre derby-ul FCU - CSU Craiova In aceasta seara are loc primul derby dintre FCU și CSU Craiova in Liga 1. Inainte de meci, patronul nou-promovatei, Adrian Mititelu, care este…

- Cerintele sunt o experienta in domeniu de cel putin sapte ani si cunostinte de limba engleza si germana. Salariul lunar porneste de la 3.500 de euro. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit bestjobs, este cel de 3D artist furniture modeling and rendering. Este un job remote, pentru care se cere…

- Formatia FCSB a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii 1, in care a marcat din penalti la ultima faza a jocului. Tehnicienii celor doua echipe s-au acuzat reciproc, dupa meci.

- Consultațiile de specialitate și serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu sunt disponibile de luna aceasta și in Timișoara prin platforma Beesers . In prezent, prin aplicație pot fi rezervate urmatoarele servicii: administrare medicamente pe cale orala, perfuzii, monitorizare parametri fiziologici,…

- Gaz Metan Medias a anuntat, miercuri, ca i-a reziliat contractul tehnicianului Mihai Teja. Alaturi de Teja, au plecat de la echipa si antrenorul secund Eusebiu Tudor, dar si analistul video Mircea Diaconescu. “Conducerea clubului Gaz Metan si tehnicianul Mihai Teja au ajuns la o intelegere privind…