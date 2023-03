Stiri pe aceeasi tema

- Prima racheta imprimata 3D a decolat miercuri din Cape Canaveral, Florida, in Statele Unite, dar nu a reusit sa ajunga pe orbita din cauza unei „anomalii" in timpul separarii celei de-a doua etape, potrivit unei transmisiuni in direct. Racheta Terran 1, de la start-up-ul Relativity Space din California,…

- Miercuri a avut loc o premiera la Cape Canaveral, Florida. Acolo a fost lansata prima racheta imprimata 3D, dar aceasta nua reușit sa ajunga pe orbita din cauza unei anomalii in timpul separarii celei de-a doua etape.

- Lansarea primei rachete construite prin imprimare 3D, prevazuta pentru sambata la Cape Canaveral, in Florida, a fost din nou amanata din cauza unor probleme tehnice, dar vehiculul pare sa fie "in stare buna", a declarat producatorul sau, potrivit news.ro.Zborul inaugural este foarte bine analizat,…

- O racheta imprimata 3D urmeaza sa decoleze pentru prima data, sambata, de la Cape Canaveral din Florida, pentru un zbor inaugural care ar putea contribui la revolutionarea industriei lansarilor in spatiu, transmite AFP.Racheta, numita Terran 1, este dezvoltata de compania Relativity Space. Fereastra…

- SpaceX, compania de rachete a lui Elon Musk, a lansat joi dimineata devreme (ora locala) un echipaj format din patru persoane pentru o calatorie catre Statia Spatiala Internationala, un cosmonaut rus si un astronaut din Emiratele Arabe Unite alaturandu-se celor doi membri ai echipajului NASA pentru…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a solicitat un permis special pentru a putea intra in Statele Unite(SUA) si a participa la turneele ATP de categoria Masters 1.000 de la Indian Wells (California) si Miami (Florida), programate in aceasta primavara, a anuntat fratele sau, Djordje,…

- Novak Djokovici, numarul unu mondial, a solicitat un permis special pentru a putea intra in Statele Unite si a participa la turneele ATP de categoria Masters 1.000 de la Indian Wells (California) si Miami (Florida), programate in aceasta primavara, a anuntat fratele sau, Djordje, conform agentiei…

- 9 metri patrați are apartamentul din Paris in care locuiește o tanara care s-a mutat acolo din Statele Unite. In locuința incape doar strictul necesar - un pat, o masa mica și o chicineta, iar dușul și toaleta sunt in doua dulapuri. Chiria costa intre 600 și 700 de euro pe luna, conform Digi24.…