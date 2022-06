Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a fost primit de catre omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, pentru a discuta despre deschiderea unor culoare securizate la Marea Neagra, in vederea unei facilitari a comertului cu recolte blocate in porturi ucrainene si de catre mine, in larg. In urma acestei intalniri, Serghei Lavrov a dat asigurari ca Moscova este ”pregatta sa garanteze securitatea navelor care pleaca din porturi ucrainene”, in cooperare cu Ankara. ”Daca, asa cum ne spun pretenii nostri turci, partea ucraineana este pregatita sa securizeze o trecere printre mine, atunci aceasta problema…