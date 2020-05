Escrocii, din ce în ce mai ingenioși! Au inventat „Metoda COVID-19” „Infractorii nu au niciodata pauza. In perioada asta incearca sa iși mențina afacerile, pentru ca sunt foarte mulți care șomeaza. De la instituirea starii de urgența au fost identificați hoți, talhari, traficani de droguri. Chiar și cei care se ocupau cu inșelatorii gen au incercat sa se adapteze la >”, a declarat, la Digi24, Dan Antonescu, consilier in cadrul Ministerului de Interne. Practic, escrocii iși suna victimele și pretind ca rudele lor sufera de noul coronavirus. Ei le cer astfel bani pentru achiziționarea de echipamente medicale. Autoritațile le recomanda cetațenilor sa nu iși dezvaluie… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

