Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane din judetul Suceava, care se dadeau drept preoti si monahi, sunt cercetate penal dupa ce ar fi inselat o femeie din Statele Unite ale Americii (SUA) cu suma de 400.000 de dolari, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, Ionut…

- Un fals preot din Suceava a țepuit opt americani cu suma de 400.000 de dolari in timp ce se afla in inchisoare. In cursul lunii ianuarie 2023, la Poliția Municipiului Radauți – Biroul Investigații Criminale, a fost inregistrata plangerea unei femei, aflata in Statele Unite ale Americii, care a sesizat…

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EFE, citate de Agerpres. Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…

- Un barbat in varsta de 22 de ani a fost retinut, miercuri, dupa o sicanare in trafic soldata cu moartea unei persoane si ranirea grava a unui copil, in zona localitatii Fratautii Vechi, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, Ionut Epureanu,…

- Un cunoscut hacker roman a fost condamnat la inchisoare in Statele Unite ale Americii. Cunoscut drept, „Virus”, barbatul a atacat milioane de dispozitive, inclusiv ale NASA. Cați ani iși va petrece in spatele gratiilor.