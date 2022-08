Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) a demarat discutiile preliminare cu compania americana SpaceX, controlata de miliardarul Elon Musk, pentru utilizarea rachetelor sale, dupa ce conflictul din Ucraina a blocat accesul Occidentului la rachetele rusesti Soyuz, transmite Reuters.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, i-a indemnat luni pe europeni sa continue sanctiunile impotriva Moscovei si ‘sa reziste’ exploziei pretului la energie si alimente, consecinte directe ale razboiului in Ucraina, relateaza France Presse. ‘Acesta este un test de rezistenta pentru societatile…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus joi preluarea consortiului Sakhalin Energy Investment Co de catre o alta companie, decizie ce ar putea afecta aprovizionarea Japoniei cu gaze naturale lichefiate (GNL) si sa puna mai multa presiune pe pretul acestor gaze pe piata mondiala, relateaza agentiile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani pentru a se apara in fața invaziei ruse, avertizand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmite Reuters. Zelenski a estimat ca Ucraina are nevoie de 5 miliarde…

- Renuntarea gratuita la subsidiara rusa a UniCredit ar fi gresita din punct de vedere moral, a afirmat marti directorul general al grupului bancar italian, Andrea Orcel, transmite Reuters. UniCredit, care are aproximativ 4.000 de angajati si 1.500 de clienti de tip corporate in Rusia, a decis sa deprecieze…