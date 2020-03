Eroul necunoscut din teribila lupta de la Podul Jiului: „Nu e porunca oamenilor, este a lui Dumnezeu!“

Stiri pe aceeasi tema

- "A fost o onoare pentru mine sa detin aceasta functie, caci mi-a oferit oportunitatea de a putea contribui intr-un mod esential in dezvoltarea judetului, iar cu ajutorul lui Dumnezeu am reusit aceste lucruri intr-o perioada relativ scurta de timp. Pentru mine, cel mai mult a contat si va conta comunitatea…

- Simona Halep, numar 2 WTA, o va infrunta pe Jennifer Brady, loc 52 WTA, in semifinalele turneului de la Dubai. Lupta se anunța una incredibila. Simona Halep, 28 de ani, este la a doua semifinala din acest an, dupa cea la Australian Open 2020, și o conduce cu 2-0 pe americanca Jennifer Brady, 24 de…

- Cristina Lia, o femeie de 43 de ani din orasul Rovinari,judetul Gorj, angajata ca vanzatoare la un fast food din localitate, isicheltuieste tot salariul pentru ajutarea persoanelor sarmane. Cristina a luat aceasta decizie și și-a convins soțul saaccepte ideea ei, dupa ce fiica lor a fost implicata intr-un…

- Generalul Constantin Ispas, din Targu Jiu, fost veteran de razboi, a murit marți seara la aproape 100 de ani. Constantin Ispas a inceput ca soldat și a ajuns general. A fost ranit grav pe front, dar a supraviețuit. A activat la Academia Miliara, iar dupa 1989 a fost și primar in comuna Turcinești. Constantin…

- Nicolae Patrascoiu s-a nascut la data de 13 aprilie 1890, in comuna Schela, din judetul Gorj. El a fost sublocotenent in Regimentul 18 Dorobanti Gorj si s-a remarcat prin fapte eroice atat in Primul Razboi Mondial, cat si pe timp de pace, dupa incheierea conflictului armat.

- Nick Gordon a murit in Florida, in urma unei supradoze de Anul Nou. Avea 30 de ani. Decesul fostului iubit al lui Bobbi Kristina Brown, fiica lui Whitnew Houston, a fost confirmat de jack Walker, fratele lui Nick: "Suntem devastatați de dispariția minunatului meu frate. A lasat un gol imens in sufletul…

- A murit Nick Gordon, fostul logodnic al lui Bobbi Kristina, fiica regretatei cantarețe americane Whitney Houston, anunța noticieros.televisa.com. Acesta a murit in urma unei supradoze.Nick Gordon a murit in Florida, in urma unei supradoze de Anul Nou. Avea 30 de ani.Decesul fostului iubit al lui Bobbi…

- A fost diagnosticat la șapte ani cu fibroza chistica – o boala degenerativa care are un prognostic limitat de viața. Lui i s-au dat cațiva ani. Acum are 28 și iși duce boala pe picioare avand un optimism incurabil. A fost pacient, apoi a fost voluntar și in cele din urma a ajuns angajat și parte din…