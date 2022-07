Stiri pe aceeasi tema

- CFR este din nou in cautare de portar, dupa eliminarea rușionasa din Liga Campionilor. Favorit sa vina in Gruia este italianul Simone Scuffet (26 de ani). Clujenii continua achizițiile, in ciuda situației economice precare. ...

- CFR Cluj si Pyunik Erevan se intalnesc, miercuri, 13 iulie, de la ora 21:30, in mansa a doua din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. In Armenia, scorul a fost egal, 0-0, lucru care lasa deschisa calificarea, chiar daca, pe hartie, campioana Romaniei porneste cu prima sansa.

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, ca formatia sa nu isi permite sa piarda Supercupa, programata sambata, impotriva detinatoarei Cupei Romaniei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, ca formatia sa nu isi permite sa piarda Supercupa, programata sambata, impotriva detinatoarei Cupei Romaniei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Fii la curent cu cele mai noi…

- CFR Cluj va intalni echipa armeana Pyunik Erevan in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la Nyon. Gruparea ardeleana va juca primul meci in Armenia, pe 5 sau 6 iulie. Mansa secunda va avea loc pe 12 sau 13 iulie, in Gruia. Pyunik a cucerit in sezonul…

- Jucatorii U Cluj au fost gazați de jandarmi la finalul meciului cu Dinamo, dupa ce au reușit promovarea in Liga 1.Se pare ca jandarmii au dat cu gaze pentru a-i potoli pe suporterii Dinamo.Vantul a dus gazele spre jucatorii U Cluj, care au fost afectați.

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 7-a din play-off si play-out: PLAY-OUT, Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Gaz Metan Medias 3 – 1, Marius Stefanescu (Sepsi OSK) PLAY-OUT,…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și ORANGE Sport. Vineri, 29 aprilie Ora 17.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Gaz Metan Mediaș Ora 20.30 Chindia Targoviște – FC Rapid 1923 Sambata, 30 aprilie Ora 12.30 Dinamo – Academica Clinceni Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC […] Articolul…