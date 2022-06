Stiri pe aceeasi tema

- Jozef van Wissem, apreciat compozitor olandez si virtuoz al lautei, cunoscut pentru colaborarile cu regizorul Jim Jarmusch, revine in concert la Bucuresti, miercuri 15 iunie, la Control Club. Artistul se afla intr-un turneu european pentru promovarea celui mai recent album, „Behold! I Make All Things…

- Descoperire macabra de sambata pe un camp din apropierea Capitalei, la Magurele, pun in dificultate anchetatorii. Cercetarile sunt complexe.Autoritațile au o misiune dificila in incercarea stabilirii identitații persoanei ale carui ramașițe carbonizate au fost gasite in portbagajul mașinii incendiate. Au…

- Toto Cutugno, in varsta de 78 de ani, sufera de cancer metastatic la prostata. In luna aprilie, artistul a fost internat de urgența, iar cel mai așteptat concert al primaverii, care ar fi trebuit sa aiba loc in București pe 8 mai, a fost anulat. Starea artistului s-a degradat in... The post Toto Cutugno…

- Paștele vine cu surprize la TVR 2. Iata ca in prima zi, pe 24 aprilie, de la ora 15.00, Paul Surugiu-Fuego va ofera in dar un concert spectaculos, parte din super show-ul ”Iubirea inflorește primavara”! Concertul a avut loc pe scena Palatului Național ”Nicolae Sulac” din Chișinau și este cea mai buna…

- Busculada la un concert din Capitala! Zeci de tineri s-au calcat in picioare dupa ce o persoana a pulverizat o substanta iritanta, potrivit News.ro. Este vorba despre un club din sectorul 1 al Capitalei. In busculada, un tanar a suferit echimoze la nivelul toracelui, mai anunța sursa citata. @radu3111…

- Celebrul grup IL DIVO va concerta pe 3 noiembrie la Sala Palatului din Bucuresti. Dupa tragica veste legata de disparitia lui Carlos Marin, IL DIVO au decis sa continue turneul si sa-l dedice memoriei fostului lor coleg, ca un tribut sub denumirea “For Once In My Life Tour”. Primele 200 de bilete din…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca 41 de firme din domeniul constructiilor au fost amendate, in primele trei luni ale anului, cu 282.000 de lei pentru diferite incalcari ale legislatiei, potrivit news.ro.”In primele trei luni ale anului, politistii locali au facut 85 de…

- Guvernul a aprobat bugetul CFR Calatori Foto: facebook.com/CFRCalatori.ro Guvernul a aprobat ieri bugetul CFR Calatori, companie care a solicitat cresterea cu 20% a tarifelor pentru bilete, de la 1 iulie - a anuntat pe Facebook ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El a precizat…