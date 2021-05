Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara ca au fost descoperite erori de raportare in aplicatia CoronaForms in cazul a aproximativ 1.000 de pacienti cu COVID-19 decedati, potrivit raportului preliminar primit de la comisia care analizeaza diferentele de raportare a deceselor cauzate de noul coronavirus. Ministrul așteapta un nou raport in data de 7 mai.