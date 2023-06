Eroii zilei! Ei sunt pompierii care au intervenit la stingerea incendiului de la rafinaria Petromidia Navodari (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ISU a mai transmis ca nu ar fi persoane ranite in urma incendiului de la Rafinaria Petromidia. De asemenea ISU Dobrogea a precizat ca la misiunea de stingere a incendiului participa si o autospeciala transport roboti din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov. “Acest mijloc performant de interventie…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați in aceasta zi la Rafinaria Petromidia Navodari. UPDATE: Explozie urmata de incendiu violent la Petromidia Navodari. Planul Roșu de intervenție, activat. Incendiul se manifesta cu degajari…

- Doua autoturisme au fost cuprinse de flacari, ieri, pe raza localitaților Punghina și Tamna, județul Mehedinți. Un echipaj de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare a intervenit cu o autospeciala de lucru pentru stingerea incendiului de pe raza localitații Punghina.Pompierii din Strehaia au intervenit…

- Ciclon mediteranean peste Romania! ANM a emis o noua alerta meteo pentru mai multe județe din țara, fiind vizate mai multe zone de cod galben de ploi și vant puternic. Așadar, romanii trebuie sa se obișnuiasca cu ploile puternice in aceasta perioada. Mai mult, in zone precum Constanța, Tulcea, Ialomița…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare Cod galben de ploi insemnate cantitativ și vant. Patru județe sunt vizate de avertizarea meteo. Avertizarea meteo Cod Galben emisa de ANM este valabila marți, 18 aprilie, de la ora 22:00 pana miercuri, 19 aprilie, la ora 18:00 In intervalul menționat in Dobrogea…

- Administrrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizare cod galben de ploi insemnate cantitativ și intensificari ale vantului pentru zone din Dobrogea și sud-estul Munteniei, respectiv județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Calarași.

- BULETIN DE PRESA4 aprilie 2023 In cursul zilei de ieri, 3 aprilie, pompierii militari au intervenit in peste 1.500 situatii de urgenta Inceputul acestei saptamani s a dovedit a fi unul solicitant pentru pompierii salvatori. Astfel, in cursul zilei de ieri, colegii nostri au intervenit in 1.530 de situatii…

- BULETIN DE PRESA24 martie 2023 Pompierii militari au intervenit in peste 1.400 situatii de urgenta in ultimele 24 de ore Ziua de ieri, 23 martie a.c., a fost solicitanta pentru pompierii salvatori din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in Arges, Cluj,…