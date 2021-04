Stiri pe aceeasi tema

- Alf-Inge Haaland, tatal atacantului Erling Braut Haaland, si impresarul Mino Raiola cer 20 de milioane de euro comision fiecare, pentru transferul internationalului norvegian Erling Haaland, informeaza presa internationala, care citeaza postul catalan de radio RAC 1, potrivit news.ro. Pe langa…

- Patronul celor de la Chelsea, miliardarul Roman Abramovic, este hotarât sa faca din transferul talismanului Borussiei Dortmund, Erling Haaland, un obiectiv cât se poate de personal. Abramovic este dispus sa faca orice pentru a-l aduce la gruparea londoneza pe noul star al fotbalului mondial.Erling…

- Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2, cu Sevilla FC, marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala, potrivit Agerpres. Borussia, victorioasa cu 3-2 in prima mansa,…

- Celebrul agent de jucatori Mino Raiola l-a elogiat pe Erling Haaland, fotbalistul norvegian, de 20 de ani, al echipei Borussia Dortmund, intr-un interviu acordat BBC. Agentul unor fotbalisti ca Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Paul Pogba sau Erling Haaland, Raiola a comentat recentele…

- Directorul executiv al clubului Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a anuntat ca gruparea sa nu va contesta o sanctiune primita din partea Ligii germane de fotbal din cauza fanilor care au incalcat regulile contra noului coronavirus si s-au strans pentru a saluta victoria favoritilor dupa derby-ul…

- Borussia Dortmund a invins-o pe Sevilla FC cu scorul de 3-2 (3-1), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Andaluzii au deschis scorul destul de repede, prin Suso (7), cu un sut deviat de Hummels, dar Borussia a facut o prima…

- Borussia Monchengladbach a invins Borussia Dortmund, scor 4-2, in runda #18 din Bundesliga, dupa un meci spectaculos desfașurat pe Borussia-Park, in care tanarul atacant Erling Haaland (20 de ani) a inscris o dubla pentru formația sa. Borussia Monchengladbach a caștigat partida cu Borussia Dortmund…

- Directorul executiv al clubului Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, si-a exprimat dezamagirea pentru faptul ca meciurile din Bundesliga se vor disputa in continuare fara spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie dpa. Chiar daca spune ca intelege motivele pentru care s-au luat asemenea…