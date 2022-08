Erika Isac, alaturi de nume cunoscute precum Selly, Gami, Cezara Cristescu sau Skivo, s-au alatura campaniei manifest realizata de Mentos pentru a aduce un boost de incredere fiecaruia dintre noi. „TraPozitivity” este o piesa ce a luat naștere in urma implicarii directe a fanilor celor 5 influenceri. Aceștia au postat pe instagram un story in care indemnau fanii sa lase versuri pe care, ulterior, le vor adauga in varianta finala a piesei. Astfel, „TraPozitivity” este o piesa care are ca scop motivarea tuturor persoanelor in a se pune pe primul loc și de a renunța la toate gandurile negative. „Piesa…