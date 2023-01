Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al TAROM a luat act de ajungerea la termen a contractului de mandat al directorului general CEO - Mihaița Ursu și l-a inlocuit cu Costin Iordache, care la data numirii ocupa funcția de director financiar in cadrul companiei.

- Altur Slatina este listata la Bursa de valori Bucuresti din decembrie 2004 sub simbolul ALT. ”Consiliul de Administratie al Altur SA Slatina cu sediul in str. Pitesti, nr. 114, inregistrata la ORC sub nr. J28/131/1991, avand CUI RO1520249, in conformitate cu dispozitiile art.234 alin.1) lit.o) din Regulamentul…

- Miercuri, Holcim a declarat ca va parasi Federația Rusa. Producatorul a declarat ca afacerea de acolo va funcționa independent, sub un alt brand, scrie Reuters și Realitatea.md . Cel mai mare producator de ciment din lume a anunțat ca și-a vandut unitatea din Rusia unei echipe de management local.…

- Parțile sociale pe care compania TAROM le deține in cadrul companiilor Romanian Fuelling Services SRL și Globe Ground Romania SRL vor fi vandute in perioada urmatoare prin licitație. Parțile sociale pe care compania TAROM le deține in cadrul companiilor Romanian Fuelling Services SRL și Globe Ground…

- Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica, care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, l-a numit pe Dumitru Chirlesan administrator neexecutiv incepand cu 11 decembrie 2022, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Constantin Jujan, fostul director al Companiei Naționale a Huilei, ulterior director al Salrom a intrat in vizorul Agenției Naționala de Integritate. Constantin Jujan a ocupat postul de director general interimar al Societații Naționale a Sarii S.A. – SALROM, respectiv membru in Consiliul…

- Jurnalista Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS considera ca mare parte din vina este a lui Sorin Grindeanu, pentru ca in mandatul lui a avut loc falimentul Blue Air. Realizatoarea emisiunii CULISELE STATULUI PARALEL spune ca a intrebat de ce statul a preluat abia acum compania de transport aerian și…

- Consiliul de administrație al Twitter a fost dizolvat joi, in urma preluarii companiei de catre Elon Musk, potrivit unui document depus luni, anunța CNN.