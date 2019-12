Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp nu va mai funcționa in curand pe milioane de telefoane. Schimbarea vine ca o masura de sporire a siguranței utilizatorilor sai. Vor fi afectate telefoane care au diverse versiuni de Android, iOS și Windows, dupa cum arata Startup Cafe . Pe telefoanele cu sistem de operare 2.3.3 (Gingerbread)…

- Un numar de noua comune din țara vor beneficia, anul viitor, de un sistem integrat de management al gunoiului de grajd, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, care a lansat, luni, licitația pentru atribuirea contractelor de construire a platformelor de depozitare, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Liberalii din Olt au reusit la ultimele alegeri sa se apropie la aproape 15.000 de voturi de PSD, intr-un judet controlat de social-democrati. Liviu Voiculescu, presedinte al PNL Olt si primar al localitatii Cungrea, a explicat modul cu liberalii au castigat orasul Slatina, a raspuns la acuzatiie lansate…

- PNL propune in programul sau de guvernare, la capitolul "Finante publice", adoptarea unor politici fiscale si bugetare plecand de la un sistem fiscal care se bazeaza pe mentinerea cotei unice de impozitare. Viziunea PNL in materie de Finante publice prevede ca politicile fiscale si bugetare trebuie…

- In cadrul unui eveniment desfasurat ieri la New York, Microsoft, prin vocea lui Panos Panay, chief product officer in cadrul companiei, a anuntat lansarea unui dispozitiv care a facut obiectul a numeroase zvonuri in ultimii ani.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, miercuri, la Sibiu, ca in doi ani va fi implementat un sistem informatic de evidența a turiștilor, care va permite Ministerului sa monitorizeze numarul de turiști din țara, lucru care in prezent nu este posibil, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș…

- Toți șoferii vor primi bani pe card! Vezi cand va fi implementat noul sistem Visa face un anunț extrem de important pentru șoferii romani, menit sa ușureze extrem de mult procedurile necesare in cazul unui accident. Marii operatori de plați au inceput deja sa construiasca parteneriate cu firmele de…