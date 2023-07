Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a discutat timp de doua zile cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko despre grupul de mercenari Wagner, cooperarea economica si amenintarile externe, a declarat marti purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, citat de Hotnews. Lukasenko, mediator in conflictul…

- Coreea de Nord condamna decizia SUA de a aduce in apropierea peninsulei un submarin purtator de rachete balistice, informeaza Rador.Luni, autoritatile din Coreea de Nord au denunțat ceea ce au descris drept decizia SUA de a aduce un submarin cu propulsie nucleara avand la bord rachete balistice in…

- Potrivit unui decret guvernamental, citat de agenția de stat RIA Novosti și preluat de Sky News, militarii vor primi cu 10,5% in plus la salariu incepand cu 1 octombrie. Decizia privind majorarea salariilor militarilor vine in urma revoltei mercenarilor Wagner conduși de Evgheni PrigojinDecretul ii…

- Viceministrul de Externe din Coreea de Nord, Im Chon Il, a declarat duminica, 25 iunie, la o zi dupa revolta Wagner din Rusia, ca susține orice decizie a conducerii de la Moscova pentru a face fața rebeliunii, relateaza Reuters, citand presa de stat nord-coreeana.Intr-o intalnire cu ambasadorul rus,…

- Rusia si-a extins in continuare instalatiile defensive in teritoriile ocupate din Ucraina, arata serviciile britanice de informatii, conform raportului cotidian prezentat miercuri de Ministerul Apararii de la Londra, preluat de dpa.Rusii au facut eforturi semnificative, in special in vecinatatea…

- Oficialii americani cred ca astfel de agenți pro-ucraineni din interiorul Rusiei s-au aflat in spatele atacului cu drone care a vizat Kremlinul la inceputul lunii mai, iar acestea au fost lansate din interiorul Rusiei.Potrivit CNN, oficialii americani nu au certitudinea ca toate atacurile aeriene au…

- Aceasta este cea mai dura provocare publica pe care Prigojin o lanseaza impotriva principalilor colaboratori militari ai presedintelui Vladimir Putin, respectiv ministrul Apararii, Serghei Soigu, si seful Statului Major, Valeri Gherasimov, pe care anterior i-a acuzat ca sunt responsabili de moartea…

- Analiștii occidentali sesizeaza o ruptura fațișa intre Putin și fostul sau ”bucatar” fidel, liderul gruparii de mercenari Wagner Evgheni Prigojin. Prigojin a publicat mai multe declarații filmate pe conturile de social media de la inceputul lunii mai. Inițial, a anunțat ca-și retrage mercenarii din…