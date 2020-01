Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat - vineri, in cadrul unei intalniri cu cancelarul german Angela Merkel la Istanbul - impotriva unei raspandiri a "haosului libian" in zona mediteraneana daca nu se impune calmul, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Haosul care domneste in Libia risca…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa aiba vineri o intrevedere cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Istanbul, urmand sa participe apoi la o conferința de presa comuna, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Agerpres.In ultimele saptamani, Merkel și Erdogan au jucat un rol important…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au parasit conferinta de pace privind Libia de la la Berlin, unde participantii au ajuns la un acord, au declarat pentru dpa surse de la negocieri, noteaza Agerpres. Erdogan a parasit Cancelaria Germaniei unde a avut…

- Turcia este hotarata sa foloseasca ''toate mijloacele puterii sale politice, diplomatice si militare" pentru a proteja guvernul recunoscut de ONU al Libiei, a declarat sambata presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan potrivit Agerpres. "Turcia va continua sa ramana in Libia pana cand guvernul legitim…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si premierul italian Giuseppe Conte au indemnat luni, la Ankara, la un armistitiu ”durabil” in Libia, unde beligerantii respecta de duminica un armistitiu care urmeaza sa conduca la un acord negociat la Moscova, relateaza AFP potrivit news.ro”Desfasuram…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat joi ca va trimite trupe in Libia la solicitarea statului nord-african si ca in ianuarie va prezenta in parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari in aceasta tara, informeaza...

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a denuntat marti orice veleitate de controlare a Libiei vecine, la doua zile dupa o intalnire intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si seful Guvernului de Uniune Nationala (GNA) Fayez al-Sarraj, relateaza AFP potrivit news.roAceasta intalnire…