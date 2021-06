Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va ramane "singura tara fiabila" care va mai avea soldati in Afganistan dupa retragerea SUA si a NATO, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, inainte de plecarea sa catre Bruxelles pentru summitul Aliantei nord-atlantice, transmite AFP.

- Retragerea fortelor americane din Afganistan, care ar trebui sa se incheie pana la 11 septembrie, a fost realizata in proportie de peste 50%, potrivit unei estimari saptamanale a Pentagonului, data publicitatii marti, conform AFP. De cand presedintele Joe Biden a ordonat in aprilie plecarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti SUA ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "incoltirea" Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden pe fondul tensiunilor bilaterale, relateaza AFP. "Cei care incoltesc Turcia vor pierde un prieten…

- Retragerea din Afganistan a trupelor angajate in misiunea NATO „Resolute support” a inceput in mod „coordonat” si au fost luate toate masurile pentru a le asigura securitatea, a declarat joi un oficial al Aliantei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Germania isi va sincroniza cu SUA retragerea trupelor sale din Afganistan, a anuntat miercuri ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer, care a adaugat ca asteapta o decizie a NATO in aceasta privinta dupa o sesiune speciala a Aliantei ulterior in cursul zilei de miercuri, transmite Reuters.…

- Liderii Uniunii Europene (UE) aflati in vizita in Turcia pentru relansarea relatiilor bilaterale si-au exprimat marti preocuparile privind situatia drepturilor omului in aceasta tara, in cadrul unei intrevederi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. Intr-o…