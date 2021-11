Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Emiratelor Arabe Unte (EAU), Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, zis MBZ, a fost primit cu onoruri miercuri la Ankara de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o vizita ce deschide un capitol nou in relatiile bilaterale dupa ani de rivalitate regionala, transmit AFP si dpa. Semn…

- Au avut loc proteste antiguvernamentale impotriva partidului aflat la guvernare si condus de Recep Tayyip Erdogan seara trecuta la Istanbul si la Ankara.Potrivit Digi24.ro, manifestantii sunt nemultumiti de scaderea nivelului de trai si de devalorizarea lirei. Oamenii cer demisia guvernului. In zonele…

- Turcia a pus in libertate cuplul de israelieni care fusese arestat sub acuzatia de spionaj pentru ca ar fi fotografiat resedinta presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul unei calatorii la Istanbul, au anuntat joi premierul israelian Naftali Bennett si ministrul sau de externe Yair Lapid, transmite…

- Turcia si Grecia sunt angajate intr-un schimb de declaratii ostile legate de eforturile privind migratia, relateaza dpa. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat joi ca Grecia considera Turcia responsabila de criza migratiei, noteaza Agerpres. Liderul de la Ankara a replicat ca astfel de…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca problemele legate de programul F-35 se vor afla in centrul discutiilor pe care le va avea cu presedintele american Joe Biden la Glasgow, in Scotia, informeaza miercuri mass-media de stat turce, preluate de Reuters. Turcia, tara care producea…

- Parlamentul turc a ratificat miercuri seara, cu unanimitate de voturi, Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, dand curs astfel angajamentului asumat de presedintele Recep Tayyip Erdogan in fata Adunarii Generale a ONU luna trecuta, relateaza AFP, citat de agerpres. Turcia devine al 191-lea…

- Turcia ar putea coopera cu Rusia in vederea construirii unor avioane de lupta si submarine, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan unor jurnalisti, la bordul avionului cu care se intorcea de la Soci, unde s-a intalnit cu omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit agentiei turce de presa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca țara sa intenționeaza sa cumpere un al doilea lot de sisteme de rachete defensive rusești S-400, o mișcare ce ar putea adanci falia dintre Ankara și Washington, aliați NATO, și ar putea atrage noi sancțiuni din partea SUA, scrie Reuters.