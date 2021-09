Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a inceput sa construiasca o baza militara uriasa pentru stafful prezent in Departamentul de Aparare al tarii, cladirea fiind supranumita „Pentagonul turcesc”, conform Business Insider. Luni,...

- O cladire ce a fost supranumita „Pentagonul turcesc” a inceput sa fie construita ca o baza militara uriasa pentru stafful prezent in Departamentul de Aparare al tarii, in Turcia, conform Business Insider. Luni a avut loc ceremonia de inaugurare a lucrarilor, iar presedintele Recep Tayyip Erdogan a spus…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca „nu exista rezerve” pentru a cumpara un nou lot de rachete rusești din sistemul S-400. Liderul a specificat faptul ca va aduce in discuție problema in urmatoarea sa vizita in Rusia. Aleksander Miheiev, șeful agentiei nationale ruse de export…

- Austria intentioneaza sa blocheze eventuala participare a Turciei la proiecte de aparare ale Uniunii Europene, Guvernul de la Viena argumentand ca Administratia de la Ankara nu respecta drepturi fundamentale comunitare, informeaza publicatia Die Welt, potrivit mediafax. "Turcia a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a reafirmat marti, in timpul unei vizite in Ciprul de Nord, atasamentul pentru solutia cu doua state si a acuzat guvernul cipriot-grec de "necinste" in solutionarea divizarii insulei mediteraneene. Seful diplomatiei americane Antony Blinken a condamnat anuntul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a deschis santierul pentru primul pod al proiectului „Canalul Istanbul”, un canal gigantic paralel cu stramtoarea Bosfor din Istanbul, initiativa condamnata de opozitie si aparatorii mediului, noteaza Le Figaro. „Astazi deschidem o noua pagina in istoria dezvoltarii…

- Dan Barna, co-președinte al USR-PLUS, a participat la un forum in Antalya (Turcia). Vicepremierul s-a fotografiat, la final, alaturi de ceilalți participanți, dar și de președintele Recep Tayyip Erdogan. La adresa caruia facuse declarații critice in trecut. Dan Barna a postat pe contul de Facebook.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul sau kargaz Sadir Japarov in plina polemica in Kargazstan dupa disparitia unui profesor care apartinea unei miscari a unui inamic declarat al Ankarei, relateaza AFP. Vizita lui Japarov in capitala Turciei survine la o zi…