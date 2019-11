Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a capturat o sotie a lui Abu Bakr al-Baghdadi, fostul lider al gruparii Statul Islamic care s-a sinucis saptamana trecuta in timpul unui raid al fortelor speciale americane, a anuntat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit Agerpres. Turcii au arestat-o, de asemenea, pe sora…

- Persoana care l-a tradat pe liderul ISIS ar putea primi pana la 25 de milioane de dolari din recompensa uriașa promisa de Statele Unite celor care ofera informații ce vor duce la gasirea și capturarea fostului lider al gruparii jihadiste Stat Islamic. Abu Bakr al-Baghdadi a fost localizat datorita unor…

- Armata turca s-a aflat într-o coordonare intensa cu cea americana în noaptea în care forțele speciale ale SUA au desfașurat misiunea de ucidere a lui Abu Bakr al-Baghdadi în nord-estul Siriei, a declarat un purtator de cuvânt al președintelui Tayyip Erdogan, potrivit Reuters.…

- Purtatorul de cuvant al organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) a fost ucis duminica intr-un nou raid efectuat in nordul Siriei, a afirmat un responsabil al fortelor kurde dupa anuntarea de catre Washington a uciderii liderului organizatiei ultraradicale, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza AFP. Abu…

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

