Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Tayyip Erdogan a cerut incetarea evoluțiilor „ingrijoratoare” din regiunea Donbass din estul Ucrainei, dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul, adaugand ca Turcia este pregatita sa ofere orice sprijin necesar, relateaza Reuters potrivit Mediafax. Președintele…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a cerut, simbata, oprirea evolutiilor ”ingrijoratoare” din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, dupa o intalnire cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski la Istanbul, adaugand ca Turcia este pregatita sa ofere orice sprijin necesar, transmite Reuters, potrivit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut sambata sa se puna capat evenimentelor "ingrijoratoare" din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, dupa o intrevedere la Istanbul cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, si a adaugat ca tara sa este gata sa ofere ajutorul necesar, transmite Reuters.…

- Liderii Uniunii Europene si-au exprimat ingrijorarile referitoare la situatia drepturilor omului in aceasta tara, in cadrul unei intrevederi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, informeaza Agerpres.

- Președintele turc Tayyip Erdogan a afirmat vineri ca declarațiile lui Joe Biden referitoare la Vladimir Putin, despre care a spus ca este un ucigaș, sunt inacceptabile și nepotrivite pentru un președinte american, transmite Reuters. Într-un interviu difuzat miercuri, Biden a raspuns pozitiv…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, susține ca vrea ca Turcia sa coopereze cu Franța „in lupta impotriva terorismului și pentru stabilitate in Orientul Mijlociu”. Liderul de la Ankara a discutat in acest sens cu președintele francez, Emmanuel Macron, in situația in care Turcia incearca sa revina la…

- Consiliul Național de Securitate și Aparare al Ucrainei (SNBO) a elaborat cinci scenarii in legatura cu inrautațirea situației privind conflictul din Donbass. Despre acest lucru a declarat pentru postul de televiziune "Preamoi", ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba. "Acum, scenariul nostru…