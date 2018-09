Erdogan, noi arestări în Turcia Potrivit publicatiei, cei 56 fac parte din randul a 89 de persoane a caror arestare a fost ordonata in cadrul unei investigatii intreprinse de catre procurori din Istanbul. De la puciul din 2016, in care si-au pierdut viata 250 de persoane, autoritatile au procedat constant la astfel de masuri impotriva celor suspectati ca ar fi sustinatori ai lui Gulen. Clericul a respins orice implicare in tentativa de puci. Turcia a arestat 160.000 de persoane si a demis din posturi de la tentativa de puci aproape acelasi numar de functionari, indica in martie biroul ONU pentru drepturile omului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Scopul operatiunii este de a obtine o capitulare a Turciei in toate domeniile, de la finante la politica. Ne confruntam din nou cu un complot politic. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom invinge″, a spus declarat Erdogan in fata sustinatorilor sai la Trabzon, oras situat la Marea Neagra (nord-est). Daca…

- Raiduri ale politiei aveau loc joi in opt provincii din intreaga tara, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, adaugand ca cinci dintre ofiterii cautati sunt in prezent in serviciul marinei turce. Potrivit biroului procurorului-sef din Ankara, barbatii sunt acuzati de a fi comunicat cu…

- Cand Trump stranuta amenintari, lira turceasca se prabuseste. Cand banca centrala a Turciei ignora presiunile investitorilor pen­tru a nu-l supara pe Erdogan, lira pica. Sa anunte instabilitatea monedei turce un nou fo­car de criza? Un strateg avertizeaza ca a paria pe lira este ca si cum…

- Sase cetateni romani, intre care cinci minori, si un cetatean sirian, membru de familie, au fost repatriati, joi, din Siria, prin Turcia, a anuntat Ministerull Afacerilor Externe (MAE). Echipele consulare mobile ale Ambasadei Romaniei la Ankara si Consulatului General al Romaniei la Istanbul au insotit…

- Fosti militari se afla printre cele 31 de persoane condamnate marti la închisoare pe viata de catre un tribunal din Ankara într-un dosar legat de tentativa esuata de puci din iulie 2016, numarul total al sentintelor de condamnare la închisoare pe viata în cazuri conexe depasind…

- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu clericul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa. Guvernul a introdus restrictii…

- Trei oameni si-au pierdut viata si cel putin 19 persoane au fost retinute duminica in diferite incidente in timpul scrutinului prezidential si legislativ din Turcia, informeaza EFE. Intr-o altercatie care a avut loc la un centru de votare din Erzurum, din estul tarii, si-au pierdut viata trei persoane…