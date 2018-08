Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sambata, intr-un editorial publicat in „New York Times“, ca parteneriatul tarii sale cu Statele Unite este in pericol, avertizand ca Ankara ar putea sa-si caute „noi aliati“ in cazul in care Washingtonul continua sa-i arate „lipsa de respect“.

- Cooperarea intre Turcia si SUA este in pericol, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, avertizand Casa Alba ca se va intoarce spre "noi aliati", daca ea continua "sa-i arate lipsa de respect", informeaza AFP, preluata de Agerpres. In ultimele saptamani, relatiile intre cei…

- Cooperarea intre Turcia si SUA este in pericol, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, avertizand Casa Alba ca se va intoarce spre "noi aliati", daca ea continua "sa-i arate lipsa de respect", informeaza AFP. In ultimele saptamani, relatiile intre cei doi aliati din…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu au convenit, in cadrul unei intalniri vineri la Singapore, sa incerce in continuare sa rezolve problemele dintre cele doua tari, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu au convenit, in cadrul unei intalniri vineri la Singapore, sa incerce in continuare sa rezolve problemele dintre cele doua tari, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza agentia Reuters. Washingtonul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari miercuri ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite legate de procesul pastorului american Andrew Brunson si a acuzat Washingtonul de ”mentalitate evanghelista si sionista”, relateaza AFP. ”Ne este imposibil sa acceptam aceasta mentalitate…

- Declarația a fost facuta vineri de un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei eliberarea unui detinut american, relateaza Reuters. Israelul a expulzat-o pe Ebru Ozkan pe 15 iulie,…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un respectat pastor,…