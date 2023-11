Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri, 10 noiembrie, ca Israelul va trebui "sa dea socoteala" pentru "crimele impotriva umanitatii" comise impotriva populatiei civile in Fasia Gaza, acolo unde peste 11.000 de persoane au fost ucise in riposta militara israeliana ce a urmat incursiunii…

- Ultima ora: Turcia rupe cooperarea energetica planificata cu Israelul, dupa discursul virulent rostit de Erdogan (Bloomberg)Turcia a intrerupt planurile de explorare comuna a energiei cu Israelul in Marea Mediterana, informeaza Bloomberg, care citeaza un oficial aproapiat de subiect. Evoluția vine dupa…

- Israelul nu se comporta ”ca un stat” in Fasia Gaza, unde armata israeliana a lansat noi raiduri miercuri, 11 octombrie, drept riposta la atacul sangeros al Hamas, a declarat miercuri presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. ”Israelul nu trebuie sa uite ca, daca se comporta ca o organizatie, mai degraba…