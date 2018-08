Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca nu va avea alta optiune decat sa aprobe pedeapsa cu moartea daca parlamentul voteaza pentru aceasta, relateaza dpa, preluata de Agerpres. El a facut aceste declaratii la inmormantarea unei femei si a fiului acesteia de 11 luni - la…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca nu va avea alta optiune decat sa aprobe pedeapsa cu moartea daca parlamentul voteaza pentru aceasta, relateaza dpa. El a facut aceste declaratii la inmormantarea unei femei si a fiului acesteia de 11 luni - la Sarkisla, in provincia anatoliana…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis sa distruga terorismul in Turcia, in prima aparitie publica, vineri, la inaugurarea unei moschei, dupa victoria sa electorala de duminica trecuta, transmite...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a cerut kurzilor sa-l voteze in alegerile anticipate din 24 iunie, in cadrul unui miting care a avut loc duminica la Diyarbakir, centrul unei regiuni cu populatie predominant kurda din Turcia, relateaza AFP. In fata mai multor mii de oameni, Erdogan a afirmat,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, joi, ca isi doreste dezvoltarea relatiilor dintre tara sa si Uniunea Europeana, adaugand ca Ankara va continua eforturile pentru a adera la Blocul comunitar, informeaza site-ul postului France 24. ”Vom intari relatiile politice si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a facut publica joi, in prezentarea programului partidului sau pentru alegerile din 24 iunie, dorinta de a ameliora relatiile tensionate ale Turciei cu Europa in cazul in care va fi reales la conducerea statului, informeaza AFP. 'Vom intari relatiile noastre…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie, relateaza AFP, conform news.ro.”Cu voia lui Allah si…