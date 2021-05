Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca Israelul este un "stat terorist", in contextul ciocnirilor violente intre palestinieni si fortele de securitate israeliene la Ierusalim, relateaza DPA. "Statul Israel, crud si terorist, ataca in mod brutal si imoral" musulmani la Ierusalim, a spus…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca Israelul este un "stat terorist", in contextul ciocnirilor violente intre palestinieni si fortele de securitate israeliene la Ierusalim, relateaza DPA.

- Noi ciocniri au avut loc, sambata seara, intre politia israeliana si protestatarii palestinieni. Violențele s-au soldat cu peste 50 de raniti in diferite cartiere din Ierusalimul de Est, conform informatiilor furnizate de serviciile de salvare. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul drept un stat "terorist crud" sambata seara, la Ankara, intr-un discurs in care a facut referire la violentele de vineri de pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, soldate cu peste 200 de raniti, informeaza AFP. "Israelul, stat terorist…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul drept un stat "terorist crud" sambata seara, la Ankara, intr-un discurs in care a facut referire la violentele de vineri de pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, soldate cu peste 200 de raniti, informeaza AFP. "Israelul, stat…

- Iranul a indemnat sambata Natiunile Unite sa condamne ceea ce el a calificat drept "o crima de razboi" a Israelului la Ierusalim, scena unor confruntari violente intre palestinieni si fortele statului israelian Peste 200 de oameni au fost raniti in timpul confruntarilor dintre palestinieni si fortele…

- Sute de persoane au fost ranite, in orasul Ierusalim, in urma confruntarilor produse vineri seara intre agenti ai politiei israeliene si palestinieni, iar Administratia Joseph Biden a lansat un apel la calm adresat ambelor parti. Violentele au izbucnit in zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim,…

- Doi palestinieni au fost raniti vineri in cursul unor rare violente intre credinciosi musulmani si politisti israelieni care au intrat pe esplanada Moscheilor in Ierusalimul de Est, a anuntat Semiluna rosie palestiniana, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al politiei israeliene,…